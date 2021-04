Cz P-09 Sr, la pistola con volata filettata

La Cz P-09 Sr è una pistola con volata filettata che modifica la classica P-09 ampliando la serie P-07/09. Full-size singola-doppia azione, mette in mostra un fusto in polimero rinforzato in fibra di vetro.

Nella serie P-07/09 di Cz entra una pistola con volata filettata: è la Cz P-09 Sr, variazione sulla base della classica P-09. Si tratta di una full size (230 millimetri per 850 grammi) singola-doppia azione con canna da 135 millimetri, caricatore da 19 colpi, mira luminescente e sicura manuale o al percussore. Per il fusto Cz ha scelto il polimero rinforzato in fibra di vetro. Come nelle altre armi della serie, nella P-09 Sr si trovano grilletto Omega, comandi ambidestri, backstrap intercambiabili di tre misure diverse e tagli di presa anteriori e posteriori. Al momento la Cz P-09 Sr è disponibile solo in calibro 9×19 mm. Indicazioni sul prezzo e la distribuzione internazionale arriveranno in seguito.

In queste settimane Cz sta arricchendo il proprio catalogo: sono già state presentate la P-10 S Or, pistola subcompatta con punto rosso, e la 75 P-01 Steel Black, pistola compatta in acciaio.

