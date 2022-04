Browning 525 Sporter, il fucile sportivo s’aggiorna

Cinque nuove caratteristiche per i quattro modelli in cui si declina il fucile sportivo Browning 525 Sporter.

Calciolo Inflex II più sottile (12 millimetri), calcio predisposto per l’uso di contrappesi, scatto regolabile, canne opache per limitare i riflessi del sole, nome del modello inciso sulla bascula in acciaio: sono cinque le novità proposte da Browning con l’aggiornamento del B525 Sporter, il suo fucile sportivo ora disponibile in quattro differenti versioni (Trap Forearm, Reduced Stock, Adjustable e calibro 20); tutte e quattro condividono il calcio a pistola in legno di noce turco levigato a olio (grado 2) e gli strozzatori Invector Plus (Full; ¾; ½; ¼).

Il Trap Forearm (canne lunghe 762 millimetri, 2.199 euro) si distingue per la presenza dell’astina da trap; 3.500 grammi il peso, così come il Reduced Stock (canne da 762 o 711 millimetri, 2.245 euro) caratterizzato dalle dimensioni ridotte del calcio (sia lunghezza; sia piega, 32 millimetri al nasello e 42 al tallone; sia vantaggio) eventualmente allungabile con i calcioli in dotazione. L’Adjustable (813, 762 o 711 millimetri le canne, 2.455 euro il prezzo) si chiama così perché il suo nasello è regolabile; è ovvia la caratteristica distintiva del B525 Sporter 1 calibro 20 (canne da 762 o 711 millimetri), che costa 2.340 euro.

