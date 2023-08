Daniel Defense pronta al lancio d’una nuova carabina in edizione limitata

Il 22 agosto la Daniel Defense presenterà una nuova carabina in edizione limitata, la #7 della Limited series.

Sarà il modello più elaborato tra quelli costruiti finora, e prodotto nel minor numero d’esemplari: si capisce come mai la Daniel Defense s’attende che una volta presentata la sua nuova carabina in edizione limitata, la #7 della Limited series, si stabilirà un nuovo record per la velocità d’esaurimento delle scorte, che non saranno rinnovate.

L’appuntamento è per il 22 agosto alle 11 eastern standard time, le 17 in Italia; come sempre fino ad allora ufficialmente è segreto anche il più piccolo dettaglio, ma qualcosa è trapelato: ci s’attende un’azione bicolore verde oliva-bronze, o qualcosa di simile, con red dot installato di serie e impugnatura verticale sull’astina per la mano debole; il profilo però sarà molto più tradizionale della Delta 5 Pro Impact presentata poco meno d’un mese fa.

