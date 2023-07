Daniel Defense Delta 5 Pro Impact, una carabina bolt-action in edizione limitata

Il sesto modello della Limited series della Daniel Defense è la Delta 5 Pro Impact, carabina bolt-action in edizione limitata con finitura camouflage.

La prima bolt-action della serie, con finitura mimetica (è la Splatter camo della Cerakote): sono due le ragioni per cui la carabina Delta 5 Pro Impact occupa un posto di rilievo nella Limited series, la serie in edizione limitata della Daniel Defense; e così si spiegano anche la lunga attesa e l’assenza di un’uscita a giugno, mese nel quale dopo le prime cinque a cadenze regolari ci s’attendeva la sesta novità delle dodici previste nel 2023. E nonostante il prezzo non proprio popolare (7.500 dollari) come i precedenti anche questo lotto è andato esaurito in una manciata di minuti.

Della Delta 5 Pro sulla cui piattaforma è costruita la Impact mantiene lo chassis, la canna di 660 millimetri (rigatura 1:8”, filettatura 5/ 8 x24, profilo Varmint; la si può facilmente sostituire se si vuole abbandonare il calibro 6,5 Creedmoor) rotomartellata a freddo e il grilletto Timney Elite Hunter a uno stadio. La Area 419 ha messo a disposizione sia il bipiede Arca cal sia il freno di bocca Hellfire sia una slitta inedita, al momento installata soltanto su quest’arma; sopra vi è montato il cannocchiale Leupold Mark 5Hd 5-25×56.

Precisione sotto il mezzo Moa

Con bedding e recoil lug integrale, l’azione in acciaio è abbinata a un calcio del quale si possono regolare altezza del poggiaguancia e length of pull e che fornisce un appoggio ergonomico alla mano debole; l’impugnatura è la Mdt Elite.

Dotata di otturatore a tre tenoni anteriori e testina flottante (apertura 60°), di sicura due posizioni al grilletto, slitta integrale Arca-Loc, attacchi M-Lock e Qd e infine di caricatore Magpul stile Aics da dieci colpi, la Delta 5 Pro Impact misura 1.175 millimetri e pesa circa 5.990 grammi; la Daniel Defense promette una precisione al di sotto del mezzo Moa (circa 1,5 centimetri a 100 metri).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.