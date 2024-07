Daniel Defense Tag, la quindicesima carabina in edizione limitata

Si chiama Tag la quindicesima carabina che la Daniel Defense ha introdotto nella Limited series.

Più che una carabina in edizione limitata si propone come una serie di pezzi unici: con la Tag (2.999 dollari), la quindicesima della Limited series, la Daniel Defense mette infatti a disposizione un kit per la verniciatura con finitura Rattlesnake (la si vede bene sul post pubblicato su Instagram, piattaforma sulla quale gli acquirenti potranno condividere le proprie realizzazioni: la migliore sarà premiata con l’ingranditore Eotech G43).

La piattaforma base è la Ddm4 V7 Slw, carabina stile Ar-15 calibro 5,56×45 mm Nato (3.355 grammi): considerando anche il freno di bocca Dead Air Keymount da 1,5” (38 millimetri; è compatibile con l’installazione di un moderatore di suono), la canna ottenuta tramite rotomartellatura di una barra in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio raggiunge i 16” (406 millimetri; filettatura ½x28, passo di rigatura 1:7”). Il copricanna Mfr, free floating, è realizzato in alluminio 6061-T6 (7075-T6 invece per l’azione): sono sette gli slot M-Lok per l’installazione degli accessori, per i quali si può usare anche la slitta Picatinny 1913.

La dotazione si completa con un mirino olografico Eotech Exps2 utilizzabile in co-witness con le mire metalliche, un grilletto Geissele Ssa e un calcio ergonomico collassabile, che consente alla lunghezza complessiva d’oscillare tra 800 e 882,65 millimetri.

