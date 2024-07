In arrivo la quindicesima carabina Daniel Defense in edizione limitata

Svelato il profilo della quindicesima carabina Daniel Defense in edizione limitata: a breve la presentazione ufficiale e la descrizione completa.

È uno di quegli appuntamenti che non si sa per quando sono fissati, ma si sa che sono fissati: è dunque percepibile l’interesse, comprensibilmente alimentato da una serie d’annunci scaglionati, quando si scopre che si sta avvicinando il rilascio di una carabina Daniel Defense in edizione limitata.

In serata è arrivata la notizia che la Limited series sta per arricchirsi del quindicesimo modello, di cui al momento si conosce soltanto il profilo; è comunque sufficiente per accorgersi del caricatore maggiorato e dell’impugnatura verticale sotto il copricanna.

Nelle prossime ore si scopriranno il giorno e l’ora della presentazione ufficiale: la Daniel Defense li notifica in anticipo, perché di solito il lotto s’esaurisce nel giro di pochi minuti.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.