Defence System 2.0, e-commerce contro la crisi – Lockdown & imprese

Intervista a Marc Busin, titolare della Defence System 2.0

Marc Busin, titolare della Defence System 2.0, azienda modenese che distribuisce on line strumenti di difesa personale e le armi softair di Cybergun, ci spiega come si sia sviluppato l'e-commerce dei negozi fisici in questi giorni di chiusura forzata. Sfruttando un alleato insospettabile: Amazon. Come? Aiutando i rivenditori a creare store dedicati all'interno del colosso fondato da Jeff Bezos.Inoltre, una novità fresca di approvazione: la pistola da Paintball è ora disponibile.

Publiée par Armi Magazine sur Mercredi 29 avril 2020