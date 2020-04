Esame per licenza armi ed esplodenti: ecco date e costi del corso online di Conarmi

Conarmi dedica un corso online a chi deve preparare l’esame per licenza armi ed esplodenti.

Il distanziamento fisico andrà avanti ancora un po’, ma c’è chi deve prepararsi all’esame per licenza armi ed esplodenti. Conarmi ha deciso di trasferirsi temporaneamente in rete e, dopo le pillole, annuncia un corso online: Zoom ospiterà le oltre 60 ore di lezione nelle quali Adele Morelli e Jacopo Pellini si altereranno dall’altra parte dello schermo.

Il corso, dedicato a chi vuole prendere la licenza per fabbricazione, assemblaggio, vendita e riparazione di armi comuni, vendita minuta di esplodenti di prima, quarta e quinta categoria e fabbricazione di armi da guerra, aprirà il 18 maggio e si articolerà lungo un calendario predefinito fino al 22 giugno.

Si studieranno la legislazione italiana ed europea, la tecnica costruttiva di armi lunghe e corte, la sicurezza sul lavoro. Il costo di 830 euro comprende anche il volume di 500 pagine e l’assistenza social per un anno. Prevista anche una seconda parte in presenza per le prove pratiche e la simulazione d’esame. Gli iscritti potranno inoltre partecipare anche ai corsi successivi, come forma di ripasso. Per aderire c’è tempo fino all’8 maggio. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 030 831752 (ore 8-16) o scrivere una e-mail a simona@conarmi.org.

