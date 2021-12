Diabolik al cinema: arriva la versione speciale del Maserin 999

In occasione dell’uscita dell’attesissimo film Diabolik dei Manetti Bros con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, in programma domani, 16 dicembre 2021, Maserin presenta la nuova versione del coltello di Diabolik – il 999 – creata dieci anni fa per il 50° anni del Re del terrore .

La nuova versione speciale, “replica” ufficiale del famoso coltello da lancio di Diabolik, replica fattezze e stile del coltello disegnato nelle tavole del fumetto originale, ma a differenza del modello realizzato per il 50° presenta importanti modifiche.

La lama, infatti, è sempre lunga 160 mm ma ora è in pregiato acciaio Bohler N690 con finitura satinata, con un’incisione del logo Diabolik in oro 24k. Guardia e pomolo sono in acciaio Aisi 420, mentre il manico non è più in gomma ma in legno di noce. La lunghezza totale è di 290 mm, il peso di 210 grammi. Insieme al coltello, Maserin fornisce un fodero in nylon con logo dorato.

Protagonista di Coltelli 109 in edicola

Se volete approfondire la conoscenza della storia di Diabolik e del suo mitico coltello, non perdetevi il numero di Coltelli ora in edicola, il numero 109 – dicembre 2021/gennaio 2022, che reca in copertina proprio il Re del terrore con il coltello che Maserin ha fornito alla produzione del film.

Potete anche acquistare una copia digitale al sito di Pocket Mags, cliccando qui.