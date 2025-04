Disponibile il calciolo Beretta by Shu per fucili da tiro

Sul proprio sito ufficiale la Beretta vende il nuovo calciolo by Shu installabile sui fucili da tiro senza necessità d’adattamento.

Arancione e blu, bianco e rosso, rosso e bianco, verde e bianco, blu e bianco: sono cinque le combinazioni di colori nelle quali è disponibile il nuovo calciolo Shu per i fucili da tiro Beretta che, dopo averlo fatto realizzare sulla base delle proprie indicazioni perché lo si possa installare direttamente senza necessità d’adattamento, lo vende a 43,90 euro nel proprio shop online.

Spessi 18 millimetri, i nuovi calcioli sfruttano materiali che i produttori definiscono come di ultima generazione: pesano circa il 30% in meno (70 grammi il peso complessivo) di quelli tradizionali in gomma; e il loro design aumenta il grip tra spalla e arma, e riduce l’usura della superficie.

La Beretta assicura la compatibilità con tutti i calci Competition, come quelli delle serie 680, 690 e Dt11; non però con quelli tipo 1301, che hanno profilo da caccia.

