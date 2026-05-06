Wilson Combat annuncia la Bulwark

Wilson Combat presenta la Bulwark, pistola semiautomatica hammer fired con cane interno e canna di 4”.

«Dopo quasi cinquant’anni di pistole custom 1911», della quali comunque rimane la sensazione di sparo, «abbiamo costruito qualcosa di diverso»: così Wilson Combat annuncia il lancio della Bulwark (1.899 dollari), pistola – la definisce tattica – calibro 9×19 impiegabile sia per il porto occulto sia come arma di servizio.

Si tratta di una pistola semiautomatica tipo hammer fired, con cane interno, che associa dimensioni compatte (4”, ossia 102 millimetri, la canna, 190,5 millimetri la lunghezza totale, 935 grammi il peso) a una costruzione robusta, resa tale dall’impiego dell’alluminio per il fusto e dell’acciaio inossidabile sia per la fire control unit sia per il carrello, con finitura al nitruro nero e piastra optic ready, compatibile con la maggior parte dei red dot sul mercato. La texture Brick sull’impugnatura consolida la presa e rende l’estetica più aggressiva.

Sono quattro le sicure (impugnatura, grilletto, percussore, disconnettore), 15+1 i colpi ospitati dal caricatore bifilare; il grilletto, con reset tattile e corto, si sgancia con l’applicazione di un peso tra 1.700 e 1.930 grammi.

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