Donate all’Ucraina 220 armi Kimber

Da qualche giorno le forze armate ucraine possono contare su 220 armi Kimber. L’azienda ha infatti deciso di donare al ministero della Difesa 200 pistole subcompatte R7 Mako calibro 9mm con 800 caricatori da 13 colpi e 20 armi lunghe (10 carabine tattiche e 10 bolt action) .308 Winchester. Ciascuna carabina è dotata di un cannocchiale Mark 4 Lr/T 3,5-10×40 donato dalla Leupold. All’iniziativa s’è associata anche la Mission First Tactical che ha messo a disposizione le fondine, i foderi e più di 4.000 caricatori per armi stile Ar; sono 3.330 quelli per Ar-15, 1.000 per Ar-10.

«Da settimane gli ucraini stanno vivendo una situazione tremenda e hanno bisogno del sostegno di tutto il mondo» ricorda Leslie Edelman, proprietario e amministratore delegato di Kimber. «Kimber è onorata di mettere a loro disposizione le proprie armi che saranno usate per difendere la libertà del Paese».

