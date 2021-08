Kimber R7 Mako, nuova pistola microcompatta in polimero

Pistola microcompatta in polimero, la nuova Kimber R7 Mako sta in appena 157 millimetri.

“È quasi una vergogna che una pistola così sia destinata a restare nascosta”: lo slogan con cui Kimber presenta la sua nuova pistola microcompatta in polimero funziona bene per presentarne le caratteristiche. La R7 Mako è infatti ricca di tecnologia e pensata per il porto occulto: i 157 millimetri e i 553 grammi lasciano pochi dubbi sulla destinazione principale.

Striker fired 9 mm, l’arma si sviluppa lungo una canna in acciaio da 85 millimetri con passo di rigatura sinistrorso 1:10” e svasatura verso l’interno; il carrello è in acciaio con finitura in nitrocarburazione ferritica, in nylon rinforzato in fibra di vetro il fusto. Il grilletto è un Performance Carry Trigger; Kimber ne ha fissato il peso di sgancio tra i 2.270 e i 3.060 grammi; ambidestri tutti i comandi, da 12 colpi il caricatore disponibile anche nella versione estesa da 14.

La Kimber R7 Mako è disponibile in due differenti versioni, optics ready (599 dollari) e con il punto rosso Crimson Trace CTS-1500 installato (799 dollari). Su entrambe si può montare un’ottica analoga alla Shield RMSc; e su entrambe trovano posto le mire Truglo Tritium Pro Night Sights (arancione anteriore, due punti bianchi posteriori) con dovetail tipo Glock, utilizzabili in cowitness.

