Doppia declinazione camouflage della Ruger 77/357

La Ruger ha annunciato due nuove varianti camo della carabina bolt-action Ruger 77/357 calibro .357 magnum, con canna di 470 millimetri.

Hanno un aspetto ben diverso dalla versione standard, quella col calcio sintetico nero, con cui comunque condividono la canna di 18,5” (470 millimetri; filettatura ½ x28; passo di rigatura 1:16”; 1.239 dollari) ottenuta mediante rotomartellatura, la mira frontale a perla, la tacca regolabile, la sicura a tre posizioni, l’otturatore a 90°, la slitta integrale per il montaggio dell’ottica, il caricatore estraibile da cinque colpi, le dimensioni (lunghezza 978 millimetri, length of pull 343 millimetri) e ovviamente il calibro .357 magnum: è lui infatti a dare il nome alla carabina 77/357, che ora la Ruger (distributore Bignami) declina in due nuove varianti.

Non le ha chiamate in un modo specifico: la #7420 (1.279 dollari) ha la canna e l’azione in acciaio inossidabile, e il pattern camo Desolve Bare Reduced sul calcio sintetico; lega d’acciaio con finitura bluizzata e pattern camo Kryptek Obskura Nox invece per la #7421 (1.249 dollari). Il peso di entrambe è leggermente maggiore rispetto alla capostipite: 2.540 grammi anziché 2.265.

