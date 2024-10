La Savage presenta la 110 Ppr

Sono nove i calibri in cui è disponibile la Savage 110 Ppr, carabina bolt action con calcio camo e canna di 20” (508 millimetri).

Professional Pursuit Rifle, ossia carabina per l’impiego professionale: sta per questa definizione l’acronimo con cui la Savage ha presentato l’ultima variante della sua 110, per l’appunto la Ppr, con canna Proof research in acciaio inossidabile (20”, ossia 508 millimetri; filettatura 5/ 16 x24; la completa un freno di bocca) avvolta in fibra di carbonio.

L’aspetto è caratteristico sia nelle forme, sia nelle finiture impiegate: camo tonalità terra per il calcio, leggero (il peso complessivo comunque è sostanzioso, tra 3.300 e 3.400 grammi); Cerakote verde oliva per l’azione, in acciaio inossidabile; Cerakote Blackout per l’otturatore fluted, la cui manetta gode di un’ergonomia migliorata.

Sono nove i calibri disponibili: .308 Winchester, 6,5 Creedmoor, .300 Wsm, 6,5 prc, .28 Nosler, .30-06 Springfield, .270 Winchester, .300 Winchester magnum, 7 mm prc. In ciascuno il caricatore stile Aics ospita tre colpi.

Regolabile nella length of pull, nell’altezza del poggiaguancia e nel peso di sgancio del grilletto AccuTrigger, la carabina Savage 110 Ppr si completa con una slitta di 20 Moa con attacchi M-Lok.

Infine il prezzo: sul mercato internazionale (in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Bignami) è pari a 2.399 dollari.

