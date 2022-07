Drd Tactical Sub-6, un’arma tattica tra Ak e Ar

La Sub-6 è la nuova arma tattica di Drd Tactical che l’ha pensata sia per il mercato civile sia per il law enforcement.

Una via di mezzo tra un Ak e un Ar: Drd Tactical presenta così la Sub-6, la sua nuova arma tattica calibro 5,56x45mm Nato destinata sia al mercato civile sia al law enforcement, settore nel quale armi a canna rigata di questo tipo sono diffusissime.

Oltre al portaotturatore con pistone a corsa lunga, la particolarità è data dalla configurazione del sistema semiautomatico a presa di gas; la valvola è infatti posizionata sopra la canna, che misura 413 millimetri (1:7” il passo di rigatura) e alla volata si chiude con una filettatura ½x28 e un rompifiamma.

Nel lower receiver, stile Ar-15 in acciaio con comandi ambidestri, è integrata una slitta Picatinny 1913. Insieme all’astina con slot M-Lok la slitta si trova anche sull’upper receiver, macchinato dal pieno in lega d’alluminio 7075-T6; sul lato sinistro si trova la leva d’armamento, sul destro la finestra d’espulsione.

Pieghevole lateralmente e collassabile, il calcio Magpul Zhukov è regolabile in cinque diverse posizioni; l’arma, non takedown a differenza del resto del catalogo Drd, è operativa in tutte e cinque. Il peso dello scatto Combat è fissato a 2.000 grammi; da 30+1 colpi il caricatore.

Decisamente leggera (il peso non arriva a 2.700 grammi), la Drd Tactical Sub-6 è disponibile in quattro varianti (una con finitura nera anodizzata; tre con finitura Cerakote: Sandstone, Ghost e Blue) a 2.350 dollari; per adesso la distribuzione, affidata a Zander’s sporting goods, è prevista solo in America.

