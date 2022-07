La Hs H11 Rdr (Red dot ready) è una pistola microcompatta a percussore lanciato con fusto in polimero, in vendita con compensatore e punto rosso di serie.

Il compensatore in lega leggera (anodizzato nero) è avvitato sulla volata della canna da 93 mm e presenta uno sfiato ellittico superiore e due laterali; il punto rosso, prodotto da Springfield Armory (il marchio con cui Hs commercializza le sue armi negli Usa per aggirare il blocco alle importazioni di armi straniere), è l’Hex Swap. Oltre alla versione in prova, la H11 può essere acquistata anche in versione standard con canna di 3” e senza predisposizione per il punto rosso.

Grazie al distributore Ruag Italia, abbiamo messo alla prova la Hs H11 Rdr, che viene consegnata con un caricatore da 11 e uno da 13 colpi, al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo (Va): ecco com’è andata.

La prova completa della Hs H11 Rdr è pubblicata su Armi Magazine agosto 2022, ora in edicola.

Produttore : Hs produkt, Croazia, hs-produkt.hr

: Hs produkt, Croazia, Importatore : Ruag ammotec Italia, Cazzago San Martino (Bs), tel. 030 728.26.51, ruag-ammotec.it

: Ruag ammotec Italia, Cazzago San Martino (Bs), tel. 030 728.26.51, Modello : H11 Rdr

: H11 Rdr Tipo : pistola semiautomatica a percussore lanciato

: pistola semiautomatica a percussore lanciato Calibro : 9×21 Imi

: 9×21 Imi Funzionamento : corto rinculo di canna sistema Browning modificato

: corto rinculo di canna sistema Browning modificato Mire : mirino a lama con riferimento in fibra, tacca di mira Combat con riferimento bianco a “U”; predisposizione per il montaggio di micro-dot Shield o Hex wasp

: mirino a lama con riferimento in fibra, tacca di mira Combat con riferimento bianco a “U”; predisposizione per il montaggio di micro-dot Shield o Hex wasp Sicure : automatica al grilletto; automatica al percussore

: automatica al grilletto; automatica al percussore Caricatore : bifilare da 11 colpi (13 con pad maggiorato)

: bifilare da 11 colpi (13 con pad maggiorato) Scatto : semi-Doppia azione, peso di sgancio di circa 2 kg

: semi-Doppia azione, peso di sgancio di circa 2 kg Materiali : acciaio al carbonio, fusto in polimero con rinforzi in acciaio, compensatore in lega leggera

: acciaio al carbonio, fusto in polimero con rinforzi in acciaio, compensatore in lega leggera Finiture : nitrurazione black melonite

: nitrurazione black melonite Lunghezza canna : 93 mm

: 93 mm Lunghezza totale : 168 mm

: 168 mm Peso : 552 g (con compensatatore, micro dot e caricatore vuoto)

: 552 g (con compensatatore, micro dot e caricatore vuoto) Prezzo: 800 euro (più 390 euro per Hex Swap)

