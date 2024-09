Due canne aftermarket per customizzare la Fn Scar 17S in 6,5 Creedmoor

La carabina Fn Scar 17S Nrch ora è impiegabile anche in calibro 6,5 Creedmoor.

Oltre che sul 7,62×51 mm di serie, i possessori della carabina Fn Scar 17S Nrch (è una delle versioni civili della piattaforma nata per il Comando delle operazioni speciali della Difesa americana) potranno contare anche sul 6,5 Creedmoor.

In questo calibro, uno dei più popolari per il tiro a lunga distanza, la Fn Usa ha infatti iniziato a produrre due canne rotomartellate e cromate, di due lunghezze diverse (16,25″, ossia 413 millimetri, e 20”, ossia 508 millimetri; ciascuna è dotata di tromboncino a tre porte e di slitta Picatinny; 1.729 dollari il prezzo), facilmente installabili considerata la modularità della piattaforma.

In contemporanea, per tutte le carabine Scar, la Fn America ha sviluppato anche un calcio telescopico a tre posizioni (699 dollari), completamente collassabile per ottenere una configurazione compatta, con poggiaguancia in gomma e calciolo ergonomico.

«Sin dal primo sviluppo per le forze armate americane» nota Ben Voss, senior product manager dell’azienda, «la piattaforma Scar nasce per adattarsi alle esigenze degli utilizzatori più diversi; il nuovo calcio e le canne 6,5 Creedmoor mantengono le promesse, aumentandone la versatilità e la possibilità di customizzazione».

