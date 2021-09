FN Scar: tre nuove versioni per la carabina semiautomatica di FN America

FN America declina in tre nuove versioni la sua carabina semiautomatica FN Scar, con tecnologica Non-Reciprocating Charging Handles.

La novità principale è la doppia manetta d’armamento, ambidestra non alternativa: FN America ha impiegato la tecnologia Non-Reciprocating Charging Handles per declinare in tre nuove versioni (20S NRCH, 17S NRCH e 16S NRCH) la carabina semiautomatica FN Scar, arma a sottrazione di gas con pistone a corsa corta; sono ambidestri anche la sicura e il pulsante di sgancio del caricatore. I tre modelli condividono anche il calcio collassabile, la scatola d’otturazione in alluminio ottenuta dal pieno, la slitta Mil-Std-1913, la canna free-floating rotomartellata a freddo e cromata e la doppia colorazione nero o flat dark earth. Col nuovo sistema d’armamento FN America promette un rinculo sensibilmente minore.

Più corte, 17S NRCH (914-978 millimetri) e 16S NRCH (876-940 millimetri) sono accomunate dalla lunghezza della canna (413 millimetri) e dalla presenza di mire metalliche flip-up regolabili. La 17S NRCH (3.630 grammi) è alimentata da un caricatore da 10 o 20 colpi 7,62x51mm; oltre a quello da 10 colpi 5,56x45mm la 16S NRCH (3.290 grammi), versione semiautomatica dell’MK Military, è dotata anche di un caricatore da 30.

Da loro due si differenzia la 20S NRCH, in due calibri (6,5 Creedmoor e 7,62x51mm) per il tiro a lunga distanza. La canna è più lunga (508 millimetri; la lunghezza complessiva raggiunge i 1.041-1.087 millimetri), maggiore il peso (5.260 grammi), più ampi sia la scatola d’otturazione sia il ponticello. Per questo modello FN America ha scelto un grilletto Geissele a due posizioni.

Il prezzo delle nuove carabine FN Scar

16S NRCH : 3.569 dollari

: 3.569 dollari 17S NRCH : 3.849 dollari

: 3.849 dollari 20S NRCH: 4.799 dollari

