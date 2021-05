Ecco Centuria, l’evento dedicato al tiro di precisione

Dal 25 al 27 giugno 2021 il poligono Le Arcate di Collesalvetti ospita Centuria, l’evento che Victrix Armaments e Rome Accessories dedicano al tiro di precisione.

Tre giorni di prove a distanze comprese tra 50 e 600 metri, un villaggio espositivo con gli stand dei marchi più noti e una gara esclusivamente per tiratrici: è questo Centuria, l’evento organizzato da Victrix e Rome Accessories per l’ultimo fine settimana di giugno. L’appuntamento è per il 25 (ore 14-18), il 26 (ore 9-13 e 14-18) e il 27 giugno (ore 9-13 e 14-16) al poligono Le Arcate di Collesalvetti. Sarà possibile provare le carabine Victrix calibro .308 Winchester in tre diversi stage (A: statico a 100 e 200 metri; B: statico e non convenzionale a 300, 450 e 600 metri; C: statico a 50, 100 e 200 metri). Fiocchi metterà a disposizione le cartucce.

La prima prova di sparo (durata massima 10 minuti, entro i quali si possono utilizzare 5 colpi) costa 20 euro; 5 euro il prezzo di ognuna delle successive, che dovranno essere prenotate sul posto. Per la prima prova gli organizzatori consigliano l’iscrizione online (il modulo che si trova all’indirizzo www.victrixarmaments.com deve essere inviato a centuria@victrixarmaments.com entro martedì 15 giugno 2021). Chi vuol partecipare deve essere titolare di porto d’armi valido; è vietato introdurre all’interno del poligono ogni arma o munizione propria.

Dopo due giorni di allenamento in posizioni statiche e non convenzionali domenica 27 (ore 8-12) si terrà anche Centuria Domina, la prima gara italiana di tiro di precisione esclusivamente per donne. Sia la vincitrice sia la seconda classificata si aggiudicheranno una carabina Victrix Venus in edizione limitata e un coltello Extrema Ratio; per il terzo posto è in palio una carabina Cz 457 calibro .22 LR personalizzata con uno chassis Motus di Rome Accessories. Per candidarsi (stesso modulo e stesse modalità d’iscrizione alle prove di sparo) c’è tempo fino al 6 giugno. La direzione selezionerà poi le 18 partecipanti. In caso di pioggia l’intero evento slitterà al fine settimana successivo, 2-4 luglio.

