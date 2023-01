Ecco come configurare la carabina modulare Browning Bar 4X

Da ieri è possibile configurare online la carabina modulare Browning Bar 4X; i dati tecnici possono facilmente essere scaricati e consegnati in armeria per avviare l’ordine.

Ieri è stato il giorno della presentazione ed è lecito pensare che, anche solo per curiosità, la pagina web dedicata abbia subito registrato un record d’accessi: è infatti possibile configurare online la carabina modulare Browning Bar 4X, l’ultima novità di Browning che amplia così il proprio catalogo con una sorta di aggiornamento e potenziamento della classica Bar.

Ognuna delle quattro azioni (Hunter ed Elite con finitura nera; Ultimate e Platinum con finitura nichelata; e le incisioni sono via via più ricche) è combinabile con cinque diversi tipi di calciatura, sia bavarese sia a pistola, di gradi diversi. Si possono inoltre scegliere sia il calibro preferito (al momento ne sono disponibili quattro: .308 Winchester; .30-06 Springfield; 9,3×62; .300 Winchester magnum) sia tipo e capacità del caricatore, fisso o estraibile, sia gli organi di mira compreso il red dot Kite K1 reflex. La canna ha invece una lunghezza fissa, 530 millimetri nei calibri standard e 610 nel .300 magnum.

Il prezzo base è di 1.938 euro per l’Hunter, 2.350 euro per l’Elite, 2.604 per l’Ultimate, 3.324 per la Platinum; ci va eventualmente aggiunto il sovrapprezzo del calcio di grado superiore.

