Umarex Heckler & Koch Hk 416 A5 cal. 6 mm, la carabina di libera vendita in replica

Nel corso dello Shot Show 2023 Umarex ha presentato una versione aggiornata della carabina di libera vendita che replica l’Heckler & Koch Hk 416 A5.

Dopo l’austriaca, la tedesca: la seconda novità presentata da Umarex nel corso dello Shot Show 2023 è una replica aggiornata della Heckler & Koch Hk 416 A5 che nella versione ad aria compressa calibro 6 mm bb se prima o poi arriverà in Italia (il marchio è gestito da Bignami) sarà classificata come carabina di libera vendita; l’energia sviluppata alla bocca è infatti inferiore al Joule.

Oltre che per l’elevata possibilità di customizzazione e per l’impiego esclusivo del metallo, questa variante si distingue per una profonda revisione nella costruzione delle componenti interne. Il caricatore ospita trenta colpi; la lunghezza totale raggiunge i 790 millimetri, cui corrisponde un peso di 2.900 grammi, sia nel modello nero sia in quello verde-marrone.

