Ecco dove e come provare le munizioni Fiocchi 9x21 Imi e .22 LR

I Demo Day permettono di provare le munizioni Fiocchi 9×21 Imi e .22 LR.

Il 20 novembre a Roma (9-12.30, 14-16), il 21 novembre a Napoli (9-14) e il 5 dicembre a Torino (10-12.30, 14-16.30) sarà possibile provare le munizioni Fiocchi 9×21 Imi e .22 LR. Dopo il successo dell’appuntamento di Milano tornano infatti i Demo Day, organizzati in collaborazione con i Tsn (a proposito: avete scoperto che cosa ha deciso la Cassazione sulla loro natura?) delle tre città.

Per partecipare non è necessario essere tesserati presso le sezioni coinvolte; bisogna però essere in possesso del porto d’armi e prenotarsi cliccando sulla pagina creata appositamente per l’evento. Fiocchi riceverà 100 iscrizioni per ogni sede. La partecipazione è gratuita.

