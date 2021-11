Armi Magazine dicembre 2021 è in edicola!

Armi Magazine dicembre 2021 vi aspetta in edicola dal 15 novembre, come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca la carabina Str Sport cal. .308 Winchester, completamente rinnovata da Sabatti: azione Blizzard, carcassa in ergal e calciatura inedita promettono di far faville nelle gare di Prs

Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare Kimber Custom Cdp II cal. .45 Acp, Fair Anniversario cal. 20, Canik Tp9 Mete Sft cal. 9×21 Imi, Fausti Class Upland Slx cal. .410, Smith & Wesson Performance Center M&P380 Ez M2.0 Shield Ported Gold cal. .380 Acp, Pedersoli 86/71 Boarbuster New cal. .45-70 Government e Colt Carbine 14.5″ cal. .223 Remington. Amplissimo lo spazio dedicato alla ricarica. Si parte con la terza (e ultima) parte dello speciale sul .357 Magnum, prendendo in esame le matrici per la ricarica, le munizioni commerciali e, soprattutto, i dati e i risultati sperimentali, terminando con alcuni consigli e raccomandazioni. A 100 anni dalla nascita, il 7×64 e il 7x65R (calibri entrambi pensati dal tecnico tedesco Wilhelm Brenneke) riescono ancora a essere moderni: capiamone le differenze, le caratteristiche, la ricarica e le proposte commerciali. Proseguiamo con l’analisi della balistica esterna e terminale della cartuccia .308 Winchester, coniugandola a differenti graniture di proiettili realizzati da alcuni dei più noti produttori statunitensi: Sierra, Nosler e Hornady. E, infine, vi spieghiamo come procurarvi facilmente – e in piena sicurezza – lega per fondere i vostri proiettili. Siamo arrivati alla 25esima tappa cinematografica (“No time to die”) dell’agente segreto più famoso al mondo, James Bond, alias 007: ripercorriamo la storia d’amore con la sua inseparabile compagna custodita nella fondina ascellare, la Walther Ppk, e degli sporadici “tradimenti” con altre Walther. Durante il secondo conflitto mondiale (e, successivamente, in Vietnam), le armi lunghe in dotazione alle Forze armate statunitensi si dimostrarono non molto idonee a operare in ambienti come aeree boschive con fitta vegetazione, giungle tropicali, cunicoli e postazioni sotterranee: vi presentiamo due fucili sperimentali dalle dimensioni compatte, che furono presi in considerazione ma mai adottati in forma ufficiale. Il confronto del mese è in realtà un… super-confronto, perché le armi sono tre (Benelli Lupo, Tikka T3 e Sako 85 Finnlight): le abbiamo messe alla prova abbinate a due versioni del cannocchiale Burris Ballistic Laserscope. E ancora, su Armi Magazine dicembre 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, l’aria compressa con la Norica N.A.C. 1911 cal. 4,5 mm, gli attacchi Campanerut per le armi ex-ordinanza, il presente e il futuro del tiro a lunga distanza e del tiro rapido sportivo, il cannocchiale Konus Glory e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.