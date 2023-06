Ecco dove provare le armi Beretta nel fine settimana

Nel corso del fine settimana in Sicilia sarà possibile provare le armi Beretta in due diverse location.

Doppio appuntamento in Sicilia, con una settantina di chilometri tra una sede e l’altra: nel corso del fine settimana che sta per aprirsi sarà infatti possibile provare le armi Beretta in ben due location, nelle province di Ragusa e di Siracusa.

Domenica 11 dalle 9, in collaborazione con la Tto Academy, l’armeria Iapichino di Vittoria (Rg) organizza il Fire day, una giornata di test all’interno del proprio poligono Freeshot (333 2068161 per informazioni e prenotazioni; 10 euro la quota d’iscrizione). Le armi disponibili saranno la Brx1, la 92X, la 92X Performance, l’Apx e la Pmx-S; s’avrà diritto a un caricatore per ogni arma.

Si prolungherà invece per tutto il fine settimana, già dal venerdì, lo Shooting day organizzato dall’armeria Antonio Di Maria (0931 1967539; armeriadimaria@gmail.com) al campo di tiro a volo di Rosolini (Sr); qua si sparerà con le armi lunghe (694 Sporting, A400 Xcel Sporting, A400 Xplor, Dt11 Black).

