Gli appassionati di tiro a volo (e non solo) hanno a disposizione un semiautomatico in più: ecco il Beretta A400 Xcel Sporting, il nuovo fucile sportivo di Beretta.

Tiretto e sgancio dell’otturatore maggiorati, nuovo caricatore (2+1) da competizione, sistema a presa di gas B-link per un riarmo più veloce del 36%: si presenta così il Beretta A400 Xcel Sporting, il nuovo fucile sportivo di Beretta annunciato nelle scorse ore. Ne è disponibile anche una versione con Kick-Off Plus, sistema di riduzione del rinculo (almeno -40%) articolato in due ammortizzatori in elastomero sul calcio in legno e uno nel tirante.

Dall’astina ergonomica con zigrinatura al profilo della carcassa (rivestimento Aqua Tech Shield grigio con incisione laser) fino alla nuova bindella e all’impugnatura a pistola con bugna, ogni dettaglio serve a condurre naturalmente l’occhio verso il bersaglio. E i ritocchi al design coinvolgono anche il tappo del tubo serbatoio: ora per intervenire sul bilanciamento complessivo è possibile inserirci dei pesi, disponibili nell’aftermarket.

Beretta A400 Xcel Sporting: la gallery fotografica

Beretta ha riprogettato le prese di gas e ha ridotto sistematicamente tutte le frizioni meccaniche, per contenere al minimo sia i residui di sparo sia le esigenze di manutenzione; da notare inoltre che la testina rotante dell’otturatore ritrova sempre la posizione di chiusura. Di tre lunghezze (710, 760, 810 millimetri) la canna, in acciaio trilegato; Beretta l’ha realizzata servendosi della tecnologia proprietaria Steelium (foratura profonda; martellatura a freddo; distensione sottovuoto) e ha allungato a 80 millimetri il doppio cono di raccordo. Della dotazione fanno parte tre strozzatori Ochp Black Edition da 20 millimetri.

Disponibile anche con la calciatura Vittoria per chi ha bisogno di fare i conti con un’arma più compatta, il Beretta A400 Xcel Sporting (3.450 grammi, ovviamente calibro 12) sarà venduto a un prezzo base di 2.567 euro.

