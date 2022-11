Ecco il carrello della Spectre Comp per customizzare la Sig Sauer P320

Per customizzare la Sig Sauer P320 è ora disponibile aftermarket il carrello della Spectre Comp.

È la variante nota per il compensatore che riduce il rilevamento per più di un terzo e per la canna da 117 millimetri con filettatura e finitura in nitruro di titanio: ora il carrello della Spectre Comp arriva sul mercato anche come pezzo singolo, per chi vuole customizzare la Sig Sauer P320.

Sig Sauer lo ha infatti reso compatibile con tutti i modelli full-size, non solo della X-Series (non però con i .45 acp); della dotazione fanno parte sia le mire X-Ray3 sia la placca che, rimossa, rende possibile l’installazione rapida dei punti rossi Romeo1Pro, Romeo2, Delta Point Pro e Rmr.

Oltre che nella classica finitura Cerakote nera il carrello è disponibile anche nella versione coyote-brown; entrambe costano circa 800 dollari.

