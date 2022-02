Sig Sauer Romeo2 1x30mm, il punto rosso per pistola

Modulare e disponibile in quattro versioni, il Romeo2 1x30mm è il nuovo punto rosso per pistola di Sig Sauer.

Lente asferica da 30 millimetri, red dot da 3, 6 o 10 moa (780 dollari) oppure circle-dot (910 dollari) e doppio rivestimento modulare in acciaio che permette di scegliere la configurazione preferita, anche completamente chiusa con finestra posteriore in policarbonato, descrivono il Romeo2 1x30mm, il nuovo punto rosso per pistola di Sig Sauer.

1 di 6

Pensato per l’utilizzo in condizioni ambientali avverse, si sviluppa lungo un corpo in alluminio 7075 da 47 millimetri; la luminosità è regolabile su quindici livelli, dodici diurni e tre notturni. Sig Sauer l’ha dotato delle tecnologie Motac e Magnetac che lo mettono automaticamente in stand-by in assenza di movimento e quando l’arma è inserita in una fondina compatibile. La batteria copre un utilizzo di 25.000 ore.

Disponibile sul mercato internazionale dalle prossime settimane, il Sig Sauer Romeo2 1x30mm è compatibile con tutte le pistole dotate di carrello Pro-Cut.

Leggi le notizie sulle armi, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri le novità dell’Annuario Armi 2022, in edicola già da qualche settimana.