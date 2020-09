Ed Brown FX2, la nuova pistola 1911

La nuova pistola 1911 di Ed Brown si chiama FX2. Segni particolari: punto rosso Trijicon installato.

La bandiera americana incisa sui tagli di presa posteriori e il trattamento Snakeskin, pelle di serpente, su frontstrap e alloggio della molla sono solo alcuni dei dettagli con cui si presenta la nuova pistola 1911 a marchio Ed Brown. Annunciata dopo un lungo conto alla rovescia sui social, di serie la FX2 è infatti dotata di punto rosso Trijicon RMRcc da 3,25 moa. La tacca posteriore e la mira frontale tipo Glock in fibra arancione sono idonee a essere impiegate in cowitness.

La struttura dell’arma la rende comunque compatibile anche con un eventuale porto quotidiano. Lo dimostrano il peso, circa 1.505 grammi con caricatore scarico, e la lunghezza della canna a corona incassata con boccola: si rimane nei 108 millimetri. Finito in acciaio industriale, il fusto Commander Bobtail si accompagna alle guancette in G10 nero. È lo stesso punto di colore del grilletto scheletrizzato. Classicamente .45 ACP ma disponibile anche in 9 mm, la Ed Brown FX2 si porta a casa con circa 4.300 dollari. Il prezzo può leggermente salire se si sceglie la customizzazione di alcune parti, come l’hold open.

