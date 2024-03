Efex N4, vendetta turca

All’Iwa 2024 la Efex ha presentato la N4, fucile semiautomatico calibro 12 con calcio in polimero.

È un marchio ancora non arrivato in Italia, ma considerato che la Turchia si sta prendendo fette sempre maggiori di mercato non è escluso che uno dei distributori principali decida di cominciare a trattarlo: solo allora si scoprirà qualche dettaglio in più (e il prezzo!) della N-4 (anzi: N4-Vendetta, all’italiana) che la Efex, attiva dal 2020, ha presentato nel corso dell’Iwa di Norimberga.

Si tratta di un fucile semiautomatico a funzionamento inerziale con calcio in materiale sintetico (cinque le varianti in aggiunta a quella base, nera e dal design tradizionale); camerata magnum (76 millimetri), la canna in acciaio inossidabile 4140 misura 470 millimetri; l’azione è invece in ergal.

Con 3.550 grammi sulla bilancia, la Efex N4 si completa con un caricatore da 5+1 colpi (disponibile anche la versione maggiorata da 7+1) calibro 12 e un set di tre strozzatori (cylinder, modified, full).

