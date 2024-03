Dove provare le armi Beretta domenica prossima?

Domenica 17 marzo sarà possibile provare tre armi Beretta (Apx A1, 92X Performance, Brx1) al poligono Ballistic di Mottola (Ta).

Una giornata di test al poligono Ballistic di Mottola (Ta): l’hanno organizzata lo Spartan shooter club, l’International tactical combat academy e l’armeria D’Aria grazie ai quali domenica 17 marzo (ore 9-16) sarà possibile provare gratuitamente tre diverse armi Beretta (due pistole, Apx A1 e 92X Performance, e la carabina straight-pull Brx1).

Per informazioni è possibile contattare i numeri 348 0909492 e 329 7649789; per partecipare al test sarà necessario esibire la licenza di porto d’armi in corso di validità.

