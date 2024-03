Iwa OutdoorClassics 2024 chiude con 40mila visitatori da 120 Paesi

Iwa OutdoorClassics 2024, nell’anno del suo 50° anniversario, ha chiuso ieri i battenti con un’edizione di successo che ha visto 1.072 espositori impegnati nei nove padiglioni della fiera di Norimberga.

Iwa OutdoorClassics, la fiera europea leader a livello mondiale per l’industria della caccia e degli sport da tiro, è stata anche quest’anno il riferimento per i contatti commerciali internazionali. Circa 40mila visitatori provenienti da 120 Paesi hanno popolato i padiglioni della fiera tedesca.

Un successo che continua da 50 anni, durante i quali circa 1.000.000 di visitatori da tutto il mondo sono venuti a Norimberga.

Tiriamo le somme di Iwa OutdoorClassics 2024

Il settore della caccia e degli sport da tiro ha vissuto a Norimberga una quattro giorni intensa. In un totale di 9 padiglioni è stata presentata un’ampia gamma di novità che ora troveranno la loro strada nel commercio specializzato internazionale.

“Siamo riusciti a soddisfare le grandi aspettative per l’edizione del nostro anniversario“, riassume Stefanie Leege, direttrice dell’evento Iwa OutdoorClassics, “Iwa continua a essere l’evento numero uno per l’industria e il commercio a livello mondiale, come confermano i ripetuti e significativi numeri di visitatori. Siamo lieti dell’aumento del numero di visitatori del 15% rispetto all’anno precedente“.

Oltre il 60% dei visitatori professionali sono arrivati dall’estero.

Appuntamento al 2025

Iwa OutdoorClassics si svolgerà l’anno prossimo dal 27 febbraio al 2 marzo, sempre al Centro esposizioni di Norimberga.

