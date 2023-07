Faxon Ion-X Hyperlite, la carabina ultraleggera stile Ar-15

La Faxon ha presentato la Ion-X Hyperlite, carabina ultraleggera stile Ar-15 calibro 5,56×45 mm Nato.

Molto meno ingombrante rispetto a quelli standard, il telaio (low receiver) scheletrizzato è decisivo nel contenere il peso sotto i 2.250 grammi: la Ion-X Hyperlite, la nuova carabina ultraleggera stile Ar-15 della Faxon (vi ricordate la sua Sentinel?), ne pesa infatti appena 2.235; è scheletrizzata anche la slitta Picatinny su cui installare gli accessori.

Realizzata in alluminio aeronautico 7075 T-6 forgiato con finitura anodizzata nera e trademark incisi a mano, l’arma si sviluppa lungo una canna di 406 millimetri dal profilo pencil, con freno di bocca a tre sfiati; la avvolge un copricanna in fibra di carbonio (330 millimetri) con slot M-Lok.

Il gruppo d’otturazione è il Gunner lightweight M16 della stessa Faxon, che s’è affidata alla Mission first tactical per il calcio Minimalist (impugnatura Magpul Moe), alla Hiperfire per il grilletto (è l’Enhanced duty trigger designated marksman, a uno stadio) e alla Radian per il selettore della sicura Talon (45-90°), ambidestro come la manetta d’armamento.

Basata su un funzionamento a presa di gas mid-length con gas block regolabile multiposizione, la Faxon Ion-X Hyperlite costa 1.625 dollari.

