Filettatura sulla canna: come comportarsi

Un lettore ci chiede un chiarimento sulla filettatura sulla canna: “assodato che il fatto sia legale e possibile, cosa si deve fare in seguito? Serve necessariamente il passaggio al Banco di prova, o no? In caso di risposta affermativa, il lavoro deve essere eseguito da un armaiolo autorizzato o può essere fatto ‘in casa’? E, in caso di cessione dell’arma, il fatto che sia stata effettuata una modifica può comportare qualche problema per cedente e acquirente?”

La risposta dell’avvocato Fabio Ferrari

La questione della filettatura sulla canna ha tenuto banco alcuni anni or sono, durante i quali ci furono denunce contro i titolari di alcune armerie: alla luce degli eventi prossimi che accaddero, possono apparire quasi “persecutori”. Ancora una volta si volle perseguire con miopia e zelo una modifica che oggi non è neppure così richiesta (ma anni fa lo era), in quanto moltissime armi lunghe nascono con la canna munita di filetto alla volata. Pacifico che la presenza di filetto e compensatore non vanno a influire sulla classificazione di quel determinato modello di arma. Si può dunque affermare, con ragionevole certezza, che la futura cessione dell’arma sulla quale si è eseguito l’intervento non può rappresentare fonte di guai, neppure per l’acquirente.

Ho sentito i titolari di un paio di armerie, che ben conosco: mi è stato riferito che, alla luce delle evoluzioni sopra ricordate, non è necessaria alcuna prova di Banco, in quanto la modifica non influisce sulla sicurezza dell’arma. Ciò premesso, ritengo necessario (forse non indispensabile ma altamente consigliato) che il lavoro sia svolto da un’armeria, in possesso delle prescritte licenze (e della perizia/know-how) per intervenire sull’arma.

Non è solo una questione di intaglio del filetto sulla canna, ma di adattamento e allineamento del freno di bocca, operazione delicata soprattutto se a camere simmetriche. Anche un appassionato con buona esperienza di lavoro al tornio è in grado di farlo; tuttavia porterei l’arma da un armiere di provata esperienza e farei eseguire il lavoro.

