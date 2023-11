Black & Tan Staccato P, una pistola custom in edizione limitata

La Black & Tan Staccato P è una pistola custom in edizione limitata con una particolare finitura Cerakote su fusto e carrello.

Ha fatto la fine dei modelli della Limited series della Daniel Defense, esaurita rapidissimamente: se non ne sarà prodotto un nuovo lotto la Black & Tan Staccato P, la pistola custom in edizione limitata presentata dalla Staccato nelle scorse ore, potrà essere ammirata solo in fotografia.

Di sicuro ha inciso il prezzo, non proibitivo per un modello che si propone come da collezione: chi se l’è aggiudicata (per le consegne ci vorranno due-tre settimane) ha dovuto spendere poco meno di 2.900 dollari.

La base è ovviamente la Staccato P calibro 9 mm, pistola impiegata da più di 1.400 agenzie di law enforcement americane compresi i Texas ranger; vi si trova spalmata una particolare finitura Cerakote, per l’appunto nera e tan, su fusto e carrello.

Si tratta di un’arma optic ready: la mira frontale è utilizzabile in cowitness con i red dot dall’impronta analoga a Leupold Delta Point Pro, Holosun 508 e 509 e Trijicon Rmr. La canna misura 112 millimetri, circa 935 grammi il peso.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.