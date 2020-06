Fiocchi Official Rossa, la nuova munizione per il tiro a volo

Fiocchi introduce una nuova munizione per il tiro a volo: la Official Rossa sarà disponibile in due differenti versioni per calibro 12.

Borra specifica, piombo bronzato e polvere esclusiva fanno evolvere la Official nella Official Rossa, la nuova munizione per il tiro a volo targata Fiocchi. Calibro 12 in due differenti versioni, 24 e 28 grammi, la cartuccia promette dunque equilibrio, velocità e rinculo gestibile. La nuova polvere, assicura il produttore, mantiene inoltre il colpo stabile in ogni condizione climatica. La Fiocchi Official Rossa sarà disponibile in armeria dai prossimi giorni, entro la fine di giugno.

