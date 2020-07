Fisica nella balistica, il nuovo corso di Conarmi

Conarmi affida a Michele Frisia il nuovo corso introduttivo sulla fisica nella balistica. Appuntamento in autunno.

Chi maneggia le armi da fuoco è bene che abbia quantomeno un’idea del modo in cui si applica la fisica nella balistica. Conarmi ha pertanto deciso di organizzare un nuovo corso online che consente di approfondire le basi di meccanica, fluidodinamica, aerobalistica e termodinamica e di capire come orientarsi in un mondo per alcuni ostico. Gli ultimi incontri saranno dedicati a cenni di ottica, acustica e struttura della materia. Per seguire il corso su Zoom sono sufficienti una calcolatrice scientifica e dei fogli bianchi su cui potersi esercitare.

Chi è interessato può contattare la segreteria di Conarmi (simona@conarmi.org, 030 831752) per iscriversi, ottenere ulteriori informazioni e sottoporsi a un breve test di autovalutazione che permette di capire se il corso è necessario. Partecipare al corso costa 200 euro; le lezioni si svolgeranno dal 28 settembre al 29 ottobre secondo il calendario ufficiale.

Durante il lungo confinamento Conarmi ha organizzato una serie di corsi online: intende dunque mantenerli al fianco di quelli in presenza la cui ripresa è già stata annunciata.

