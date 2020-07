Proroga dello stato d’emergenza: che succede al porto d’armi?

Dopo la decisione sulla proroga dello stato d’emergenza, sono ore decisive per capire che succederà alla durata del porto d’armi.

Conviene partire dalle certezze, la prima delle quali è la proroga dello stato d’emergenza decisa dal governo. Conte lo ha annunciato ieri in parlamento: si andrà avanti in questo regime fino al 15 ottobre. Ora, la legge 27/2020 che converte il decreto Cura Italia proroga la validità delle autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio, porto d’armi compreso, fino a novanta giorni dopo la fine dello stato d’emergenza.

Sono due le questioni che il governo è chiamato a sciogliere nelle prossime ore, verosimilmente quando approverà il decreto di proroga. Numero uno: la disposizione già in vigore si applica automaticamente al prolungamento dello stato d’emergenza? La lettera della legge suggerisce di sì, ma è evidente che dietro ci vuole una decisione politica che le dia sostanza. Anche perché la richiede la questione numero due che ora si apre: che si fa con le licenze in scadenza tra il 1° agosto e il 15 ottobre? Se il governo non lo spiega, si rischia il paradosso: una licenza scaduta il 31 gennaio resta in vigore fino al 29 ottobre (interpretazione restrittiva) o addirittura al 13 gennaio 2021 (interpretazione estensiva, 90 giorni dal 15 ottobre), una in scadenza il 1° agosto, sempre all’interno del medesimo periodo d’emergenza, spira subito. Urgono decreto e auspicabilmente circolare.

