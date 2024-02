Fn 509 Mrd full size, un’altra taglia per la 509 optic ready

Tagli di presa aggressivi, estrattori esterni, la pistola optic ready Fn 509 Mrd è ora disponibile anche nelle misure full size.

Il catalogo iniziava con la compact (canna di 94 millimetri) e la midsize (102 millimetri), era inevitabile che la Fn Usa decidesse di completare la serie: la 509 nell’allestimento Mrd, optic ready compatibile con la maggior parte dei micro-red dot sul mercato (addirittura quattro le piastre impiegabili sul Low-profile optics-mounting system), è ora disponibile anche nella taglia full size, con canna di 114 millimetri (acciaio inossidabile rotomartellato a freddo, passo di rigatura 1:10”, volata svasata verso l’interno); rispetto ai modelli più corti crescono ovviamente la lunghezza (200 millimetri), il peso (765 grammi), l’altezza (141 millimetri) e il sight radius (160 millimetri).

Come la crossover Cc Edge XL, altra variante della 509 presentata in contemporanea nel corso dello Shot Show 2024, la Mrd full size è una striker fired in azione doppia; la Fn Usa la designa come pistola per la difesa personale e abitativa, sulla cui slitta Mil-Std 1913 sono installabili gli accessori necessari.

Sono ambidestri sia l’hold open sia il pulsante di sgancio del caricatore (ne sono disponibili due da 10 colpi e due da 17, calibro 9 mm), intercambiabili i tre dorsalini; il peso di scatto è regolabile tra 2.040 e 2.720 grammi.

Due le varianti, per le quali la Fn Usa al momento non ha ancora indicato il prezzo: la 509 Mrd full size è infatti disponibile di serie sia nera sia flat dark earth.

