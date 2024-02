Fn 509 Cc Edge XL, una nuova pistola crossover

Né full size né compatta, oppure tutte e due: è una crossover la 509 Cc Edge XL, la pistola striker fired in azione doppia presentata dalla Fn Usa allo Shot Show di Las Vegas.

La Glock 19X ha inaugurato un filone che tanti hanno poi seguito: allo Shot Show 2024 s’è aggiunta anche la Fn Usa, che anche senza così definirla esplicitamente ha costruito la 509 Cc Edge XL (1.629 dollari) con le caratteristiche tipiche d’una pistola crossover, a dimostrazione della modularità della piattaforma 509.

Il carrello è infatti quello compatto della Cc Edge, identici sia la canna (106,7 millimetri, in acciaio inossidabile con finitura Pvd al nitruro di titanio) sia il compensatore, facilmente staccabile, che riduce il rilevamento fino al 25%; ma il fusto è tratto dalla Ls Edge, una full size.

Dunque si capisce bene perché XL: rispetto alla Cc Edge a parità di lunghezza complessiva (190,5 millimetri) crescono sia il peso, da 722 a 822 grammi, sia l’altezza, da 122 a 150 millimetri; in questo modo aumenta anche la capacità del caricatore, che da un massimo di 15 sale fino a 17 colpi calibro 9×19 millimetri.

Del tipo flat con scatto a 90°, il grilletto in doppia azione si sgancia con una trazione dal peso regolabile tra 2.040 e 3.040 grammi; la mira frontale, in fibra ottica, è impiegabile in cowitness con la tacca di mira posteriore. L’hold open è ambidestro, lo sgancio del carrello no.

