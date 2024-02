Winchester Ranger, una carabina a leva calibro .22 lr

Nel corso dello Shot Show la Winchester ha presentato la Ranger, carabina lever action rimfire.

Oltre al marchio che di per sé annuncia qualità, la vera garanzia di successo è il prezzo: in America la Ranger, la carabina a leva calibro .22 lr presentata dalla Winchester nel corso dello Shot Show 2024, costerà appena 420 dollari.

L’arma nasce dalla combinazione tra un’azione in lega d’alluminio, lavorata da una macchina a controllo numerico, con finitura nera anodizzata opaca, una canna di 521 millimetri in acciaio al cromo-molibdeno ottenuta tramite bottonatura e un calcio in legno di noce con pala dritta lucidato a olio; è facile separare le componenti e smontare il gruppo scatto-calciatura da quello costituito da canna, serbatoio tubolare (arriva fino alla volata, ospita quindici colpi) e otturatore.

La Winchester ha optato poi per cane tradizionale a tre posizioni, tacca di mira tipo buchkorn regolabile e mira frontale a lama protetta da tunnel; per il montaggio dell’ottica si può sfruttare la slitta a coda di rondine.

La scheda tecnica si completa con l’indicazione della lunghezza (958 millimetri), del peso (2.380 grammi) e della length of pull (330 millimetri, fissa); regolabile la precorsa del grilletto.

