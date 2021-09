MasterPiece MPA DS40 TT Comp, la nuova pistola sportiva per il tiro dinamico

La MasterPiece MPA DS40 TT Comp è la pistola sportiva per il tiro dinamico realizzata sulla base delle indicazioni del campione americano Travis Tomasie.

È realizzata in collaborazione col campione americano Travis Tomasie ed è rifinita a mano: basterebbe questo per lasciarsi intrigare dalla MPA DS40 TT Comp, la nuova pistola sportiva per il tiro dinamico prodotta da MasterPiece Arms. Calibro .40 S&W, si distingue innanzitutto per l’impugnatura aggressiva – particolarissimo il design a cerchi, lo si vede bene zoomando sulle immagini – in alluminio anodizzato 7075 e la canna bull (127 millimetri) in acciaio inossidabile 416R. MasterPiece ha scelto l’acciaio anche per la sicura ambidestra, il beveartail e l’hold open.

L’arma esce dalle officine di MasterPiece Arms con tacca di mira tipo Bomar, mira frontale, slitta integrale e due caricatori bifilari da 140 millimetri; il peso di sgancio del grilletto è settato intorno a 1.135 grammi. 3.000 dollari il prezzo al pubblico; al momento MasterPiece Arms ha in magazzino sette di queste pistole.

