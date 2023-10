Fn Smart ProtectoR-303T, l’arma non letale per il law enforcement

In anteprima sul lancio ufficiale che avverrà nel corso di Milipol 2023, la Fn Herstal ha presentato la Fn Smart ProtectoR-303T, la sua nuova arma non letale per il law enforcement in contesti urbani.

Al suo interno è integrata una tecnologia elettro-ottica costituita d’una on-board camera e d’un software per processare le immagini, programmato per riconoscere le teste umane in tempo reale: in questo modo la Fn Smart ProtectoR-303T, la nuova arma non letale per il law enforcement che la Fn Herstal presenterà nel corso di Milipol 2023 (Parigi, 14-17 novembre), riduce il rischio di colpi dalle conseguenze potenzialmente irreversibili; quando nel campo d’azione entra una testa scatta infatti un allarme visibile e sonoro e s’attiva il meccanismo di blocco del grilletto.

I destinatari della Fn Smart ProtectoR-303T sono ovviamente gli operatori di pubblica sicurezza chiamati a gestire l’ordine pubblico nei contesti urbani (disordini di piazza, ma anche sorveglianza dei grandi eventi) dov’è fondamentale evitare soluzioni drastiche; visto infatti che i suoi proiettili sono costruiti per rompersi all’impatto ed evitare la penetrazione (diametro 18 millimetri; hanno un effetto simile a un colpo di manganello: energia di 33 Joule alla volata, di 22 a 30 metri), consente di reagire in modo proporzionato ma sufficientemente accurato (il bersaglio identificato può essere colpito selettivamente) alle minacce presentate da individui non armati.

Uno strumento per la gestione dell’ordine pubblico

Oltre a riconoscere le teste umane, la camera Fn VictoR-Sp può inoltre registrare tutte le immagini che entrano nel suo raggio d’azione; la Fn Smart ProtectoR-303T può dunque essere utilizzata anche a fini investigativi, per ricostruire gli episodi critici. E, collegata all’apposita app, può entrare anche nelle sessioni d’addestramento: l’operatore può infatti calcolare facilmente il punto d’impatto previsto.

Impiegabile a una distanza compresa tra i 5 e i 25 metri (azzeramento raccomandato a 15 metri), la Fn Smart ProtectoR-303T funziona grazie a un serbatoio ad aria compressa che consente d’arrivare in fondo a tre caricatori da 15 colpi. A seconda dell’utilizzo l’autonomia oscilla tra le 5 e le 12 ore; è eventualmente aggiungibile un power pack esterno.

A seconda dell’allestimento la sua lunghezza oscilla tra 508 e 755 millimetri; di 194 millimetri la lunghezza della canna.

