Taurus 917C, il ritorno d’una pistola per il porto occulto

Nei cataloghi Taurus Usa torna la 917C, pistola per il porto occulto (Edc, everyday carry) in una versione aggiornata.

Cambiano la capacità (18+1 colpi calibro 9 mm), l’impugnatura e la slitta per gli accessori, visto che la Picatinny M1913 ora è del tipo full lenght, ma è indiscutibile che quella che la Taurus ha svelato nelle ultime ore è una 917C, la pistola per il porto occulto (ma in America la chiamano Edc, everyday carry) che ora torna a catalogo (600 dollari).

Pensata come una pistola compatta (20 centimetri per 950 grammi; ma in realtà è una sorta di crossover, visto che il fusto in alluminio nero anodizzato è di dimensioni full size), la nuova 917C si sviluppa lungo una canna in acciaio inossidabile lunga 109 millimetri dalla volata svasata verso l’interno; la sua finitura è nera opaca come quella del carrello in lega d’acciaio.

Il grilletto flat agisce in singola-doppia azione; la descrizione si completa con comando reversibile di sgancio del caricatore, mira frontale integrata, tacca di mira regolabile in deriva, sicura ambidestra e indicatore di colpo camerato.

