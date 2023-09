Forlame 2023, alla milanese Fornace Curti si celebra il coltello

La quarta edizione di Forlame, mostra di coltelli artigianali, è pronta ad aprire i battenti all’antica fornace Curti di Milano domani, sabato 23 settembre 2023.

L’organizzatore dell’evento, Stefano Raffa, lo descrive così: “Sono artigiano per passione e di professione, con la passione per i coltelli fin da bambino. Nel 2018, abbiamo organizzato la prima edizione di Forlame alla Fornace Curti evento per raccogliere artigiani che come me amano lavorare la materia che sia acciaio, ferro, legno o qualsivoglia materiale e persone che sappiano apprezzare questi oggetti”.

Sarà presente per il secondo anno consecutivo anche la Fondazione Aldo e Edda Lorenzi con alcuni tra gli oggetti più significativi della propria collezione. Ospite d’eccezione sarà Alberto Favero, coadiuvato da Roberto Caserini, che durante l’intera giornata realizzerà per il pubblico la forgiatura del damasco. Prevista anche la gradita partecipazione della Fisas – Federazione italiana scherma antica e storica che darà dimostrazione di tiro di scherma storica.

Oltre agli spettacolari luoghi della Fornace Curti, Durante tutta la giornata di sabato 23 settembre il pubblico potrà ammirare l’opera di coltellinai e artigiani che mostreranno il meglio della loro produzione, con coltelli sportivi, chiudibili, e numerose nonché uniche lavorazioni.

Sulla pagina Facebook di Forlame sono pubblicati l’elenco dei partecipanti e le iniziative in programma.

La scheda

Nome : Forlame, 4ª edizione

: Forlame, 4ª edizione Dove : Fornace Curti, via Walter Tobagi 8 , Milano

: Fornace Curti, , Milano Quando : Sabato 24 settembre, dalle ore 10 alle 18

: Sabato 24 settembre, dalle ore 10 alle 18 Prezzo: ingresso libero

Per informazioni: 02 8135049, info@fornacecurti.it, info@stefanoraffa.it