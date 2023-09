Sk Morelos, una pistola Colt custom in edizione limitata

Terzo pezzo della serie custom dedicata alla guerra d’indipendenza messicana, la Sk Morelos nasce da una pistola Colt 1911 Government full size calibro .38 Super.

Come quelle dedicate a Pancho Villa e Venustiano Carranza, anche la terza Colt che la Sk custom guns ha trasformato in una pistola in edizione limitata (duecento pezzi, 2.900 dollari l’uno) per raccontare la storia dell’indipendenza del Messico è una 1911 Government full size calibro .38 Super.

Stavolta il protagonista è José María Teclo Morelos y Pavón, il sacerdote che nel 1811 assunse la leadership del movimento rivoluzionario dopo la morte di Miguel Hidalgo y Costilla (peraltro erano parenti, ed entrambi discendenti del conquistador Hernán Cortés).

Insieme allo stemma del Messico del 1810, sul lato sinistro del carrello campeggia inciso il congresso di Chilpancingo, dove fu proclamata l’indipendenza dalla corona spagnola e fu composto il primo abbozzo d’una costituzione; simmetricamente, sul lato destro si trovano lo stemma di Morelos e la raffigurazione dell’incontro con Hidalgo dopo il Grito de dolores che avviò la guerra d’indipendenza. Anche la parte superiore del carrello è arricchita d’incisioni, il ritratto di Morelos e la raffigurazione della statua equestre che lo celebra a Guadalajara.

Caratteristica dell’arma è l’impiego diffuso della placcatura in argento; sulle guancette Kirnite è raffigurato in rilievo il cavallo rampante simbolo della Colt.

