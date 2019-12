Foto di armi su Instagram, l’annuncio

Gli influencer non potranno pubblicare foto di armi su Instagram.

Da questo fine settimana gli influencer non potranno più postare foto di armi su Instagram all’interno dei post sponsorizzati, per intenderci quelli che riportano, o dovrebbero riportare, l’hashtag #adv. Si tratta di un’indicazione già da tempo presente nella policy del social network che da adesso comincerà a farla rispettare rigorosamente. In caso di violazione, è prevista l’eliminazione del post. Il divieto non riguarda solo le armi: no anche a contenuti sponsorizzati su tabacco e sigarette elettroniche. Dal 2020 entreranno in vigore regole più chiare e restrizioni legate all’età per i post pubblicitari su alcol e integratori dietetici.

È bene ribadire ciò che comunque dovrebbe essere ovvio: non c’entra niente chi non utilizza i post di Instagram per promuovere un prodotto dietro compenso. Gli utenti comuni – e le aziende! – potranno continuare a pubblicare le loro foto. Almeno per il momento.