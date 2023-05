Fox Rimor by Collini Steel: l’acciaio è della giapponese Takefu Steel

Il Fox Rimor sfoggia ora una lama nell’acciaio giapponese ad alte prestazioni di Takefu Steel, grazie alla collaborazione con la coltelleria Collini di Busto Arsizio (Va), in un’edizione limitata di soli 18 esemplari

di Claudio Colombo

Il connubio Fox e coltelleria Collini non è di certo una novità: le numerose collaborazioni tra le due realtà hanno dato vita, nel tempo, a una fortunata serie di modelli a tiratura limitata equipaggiati con lame prodotte dalla giapponese Takefu Steel di cui la coltelleria lombarda è importatrice e partner.

Queste limited edition non solo appagano gli occhi del collezionista, ma sono uno strumento per fornire all’utilizzatore finale un utensile con prestazioni al top. L’ultima uscita riguarda il noto e rodatissimo Rimor, un lama fissa con una vocazione per l’ambiente tattico e l’outdoor.

Una nuova lama

“Rimor”, in latino, si può tradurre con fendere, rompere, aprire: la lama dell’omonimo coltello di Fox, per mole e forma, va a dare pieno significato al termine. Il rapporto tra una lunghezza di 175 mm e uno spessore di 6 mm non lascia spazio a dubbi in fatto di solidità.

Il profilo drop point rende versatile l’utilizzo del Fox Rimor e la bisellatura alta ne evidenzia la propensione al taglio.

La differente altezza tra la parte finale della lama e la parte posteriore danno più corpo sia alle azioni di chopping sia al taglio di precisione; il dorso di lama è piano, fatta eccezione della parte in corrispondenza con l’appoggio del pollice, dotata di una efficace zigrinatura.

La vera novità è l’introduzione dell’acciaio giapponese laminato, con tagliente in V-Toku2, temprato a 62/63 Hrc e guance esterne in Sus410. Il V-Toku2 (acciaio carbonioso) è un eccellente acciaio per lame in lega che presenta i seguenti vantaggi: basse impurità, facile trattamento termico, forte temperamento e lavorazione facile (forgiatura a caldo).

L’elevata durezza e l’alta resistenza si ottengono con l’aggiunta di tungsteno, che combinato con il cromo migliorano le proprietà dell’acciaio stesso, rendendolo più bilanciato per facilitarne la ricottura e migliorare la temprabilità.

Il Sus410 delle guance, invece, è un acciaio inox che ben si presta alla realizzazione di laminati San Mai, fornendo un’ottima resistenza alla corrosione. Il risultato è un acciaio con qualità di taglio e resistenza superiori.

Inoltre, contribuisce all’estetica del Fox Rimor by Collini Steel: la finitura satinata evidenzia al meglio la sinuosità delle linee della lama, osservando con attenzione i biselli, sarà inoltre possibile apprezzare la linea di demarcazione tra la lamina del tagliente e quella delle guancette, un particolare certamente unico e interessante.

La recensione completa

Il Fox Rimor by Collini Steel è tra i protagonisti del nuovo numero della rivista trimestrale Coltelli (numero 116): lo trovate in edicola oppure in versione digitale.

Fox Rimor by Collini Steel