Lionsteel Skinny, coltello chiudibile ad alta tecnologia

Il Lionsteel Skinny, novità 2024 della Casa maniaghese, ha conquistato l’ambìto riconoscimento Best Importer folding knife al Blade Show di Atlanta, svoltosi a inizio giugno. Lo abbiamo esaminato a fondo per capire i motivi alla base di un così importante riconoscimento.

Disegnato da Michele Pensato, alias Molletta (designer autore di tantissimi modelli di Lionsteel), il Lionsteel Skinny è un chiudibile Edc (Every day carry), con architettura frame lock, di fascia premium; è realizzato con la tecnologia proprietaria Solid: in pratica, il manico nasce fresando un unico pezzo monolitico di titanio o alluminio; di conseguenza, il telaio è integrale.

Dicevamo “premium” e, quindi, la lama, lunga 84 mm e spessa 3,6 mm, non poteva che essere in acciaio Cpm MagnaCut, lega di recente realizzazione: vanta una notevole resistenza alla corrosione e all’uso, con una tenuta del filo senza eguali.

Il profilo è di tipo drop point, con biselli quasi a tutta altezza, discreto e sfruttabile nell’impiego quotidiano, grazie anche al dorso della lama stondato; i marchi sono nitidi, ma ridotti al minimo indispensabile, mentre la finitura stonewashed è curata, meno delicata di una lucidatura a specchio e quindi più adatta all’uso.

Flipper removibile

Su entrambi i lati della lama è presente una sorta di ampia unghiatura (circa 1 mm) per consentire l’apertura della lama senza usare il flipper. Infatti, tra le principali caratteristiche che impreziosiscono lo Skinny c’è il ReF, Removable Flipper system, che consente di rimuovere l’appendice del flipper, trasformando il coltello in un chiudibile con apertura a due mani, il cui porto è più semplice in alcuni Paesi.

Per togliere il flipper si può svitare la vite di fissaggio utilizzando l’utensile torx T6 e inserendo la seconda vite che si trova nella scatola e che si adatta perfettamente al foro della lama.

Che poi, a ben vedere, la conformazione dello Skinny consente di aprirlo con una sola mano anche senza flipper, sfruttando con il pollice la generosa unghiatura. A ogni modo, se non lo si toglie, il flipper permette di aprire lo Skinny in un lampo sfruttando il sistema di cuscinetti a sfera Ikbs.

Altra caratteristica esclusiva è la clip in acciaio che è fissata al telaio da una vite e può essere spostata sull’altro lato per la gioia degli utilizzatori mancini utilizzando l’attrezzo “U-Tool” incluso nella confezione.

La differenza è nel manico

Sono 11 le versioni in cui è declinato lo Skinny; si distinguono tra loro per il manico, oltre che per la finitura della lama (quattro dei modelli con manico in alluminio sono disponibili anche la finitura nera OldBlack).

Per il manico, infatti, è possibile scegliere non solo tra titanio e alluminio, ma anche tra fibra di carbonio e micarta (nera, terra o verde) per l’inserto avvitato sul lato sinistro del coltello.

Che lo Skinny sia un chiudibile dedicato all’uso quotidiano è evidente anche nel rinforzo posto fra blocco e tallone della lama per irrobustire quella parte ed evitare che si usuri in seguito alle continue aperture: troviamo, infatti, un robusto inserto in acciaio fissato da due viti Torx che protegge il titanio o l’alluminio della molla dallo sfregamento.

Maneggiando lo Skinny, si apprezza il disegno del manico, movimentato da cambi di piano che conferiscono al chiudibile un’ottima ergonomia e il giusto grip, oltre a sottolineare la padronanza raggiunta da Lionsteel nella lavorazione in 3D.

Il tutto è molto piacevole al tatto, senza spigoli o sporgenze: il folder ha dimensioni standard e s’impugna molto bene. Il dorso dell’impugnatura presenta tre aperture di alleggerimento che evitano che possa depositarsi sporcizia in caso di porto frequente. In definitiva, il peso ridottissimo, la forma regolare una volta chiuso e la clip di tipo deep pocket rendono il porto semplicissimo, qualità che ci si aspetta da un vero Edc.

Lionsteel Skinny

Produttore: Lionsteel, Maniago (Pn), lionsteel.it

Modello: Skinny

Tipo: chiudibile frame-lock

Materiale della lama: acciaio Cpm MagnaCut

Finitura: stonewashed oppure nera (solo con manico in alluminio)

Materiale del manico: titanio 6AI4V (blu, bronzo o grigio); alluminio (nero, terra o verde); inserto in fibra di carbonio (micarta per le versioni in alluminio)

Clip: titanio, posizionabile sul lato sinistro

Lunghezza lama: 84 mm

Spessore lama: 3,6 mm

Lunghezza totale: 200 mm

Peso: 92 g (73 g con guancetta in micarta)

Prezzi: 330 euro (titanio); 210/198 euro (alluminio)

