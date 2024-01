Furto della cassaforte con le armi, la sentenza

Incauta custodia: il porto d’armi è a rischio anche se oggetto del furto è la cassaforte con le armi, anche se ancorata al muro.

Anche se il ladro sottrae non le singole armi ma la cassaforte che le contiene, per quanto «ancorata al muro», subire un furto di questo tipo è un motivo sufficiente per legittimare la questura a procedere alla revoca della licenza.

Lo ha stabilito il Tar della Sicilia (sentenza 21/2024) respingendo il ricorso d’un cacciatore palermitano che aveva impugnato la decisione; per il Tar è infatti legittimo che «l’autorità di pubblica sicurezza possa ritenere l’interesse pubblico […] minacciato dalle circostanze»; e nelle sue valutazioni, per legge discrezionali, non si ravvisano «profili d’eccesso di potere», considerato che per il decreto di revoca del porto d’armi «non occorre uno specifico giudizio di pericolosità sociale del destinatario»: conta infatti soltanto «il pericolo che [si concretizzino] occasioni per l’utilizzo indebito dell’arma».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.